Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapor ile ilgili açıklamada bulundu.

"ANA BAŞLIKLARI ÇIKARDIK"

Yıldız açıklamasında, "Müşterek rapor hazırlamak için salı günü saat 15:00’te yine bir araya geleceğiz. Ortak raporun ana başlıkları konusunda konuştuk ve ana başlıkları çıkardık.

TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ VURGUSU

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yapısı önemi, yaptığı çalışmalar, bu coğrafyada Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı ile önemi gibi ana başlıklar var. Bu ana başlıklarla da ilgili ekleyeceğimiz bir şey varsa salı günü onları da vereceğiz. Çalışmalarımız uyum içinde sürüyor" dedi.