Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon raporu açıklaması | SON DAKİKA HABER

        MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu açıklaması

        Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapora ilişkin Habertürk'e konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Müşterek rapor hazırlamak için salı günü saat 15:00'te yine bir araya geleceğiz. Ortak raporun ana başlıkları konusunda konuştuk ve ana başlıkları çıkardık" dedi

        Giriş: 10.01.2026 - 13:18 Güncelleme: 10.01.2026 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapor ile ilgili açıklamada bulundu.

        "ANA BAŞLIKLARI ÇIKARDIK"

        Yıldız açıklamasında, "Müşterek rapor hazırlamak için salı günü saat 15:00’te yine bir araya geleceğiz. Ortak raporun ana başlıkları konusunda konuştuk ve ana başlıkları çıkardık.

        TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ VURGUSU

        Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yapısı önemi, yaptığı çalışmalar, bu coğrafyada Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı ile önemi gibi ana başlıklar var. Bu ana başlıklarla da ilgili ekleyeceğimiz bir şey varsa salı günü onları da vereceğiz. Çalışmalarımız uyum içinde sürüyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yolcu otobüsü, kamyona çarptı; 9 yaralı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsünde 9 kişi yaralandı. (DHA)

        #mhp
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Daha 17 yaşında Melek... Korkutan bekleyiş!
        Daha 17 yaşında Melek... Korkutan bekleyiş!
        Meteoroloji saat verdi! 48 il için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji saat verdi! 48 il için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        "SDG güç gördüğü zaman pozisyon değiştiriyor"
        "SDG güç gördüğü zaman pozisyon değiştiriyor"
        "İran'da halk bazı şehirleri kontrol altına alıyor gibi"
        "İran'da halk bazı şehirleri kontrol altına alıyor gibi"
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!