        MHP Lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 02.02.2026 - 18:27 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:50
        Bahçeli, Özgür Özel ile görüştü
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla aradı. MHP lideri Bahçeli görüşmede, bugün memleketi Osmaniye’yi ziyaretinden dolayı CHP lideri Özgür Özel’e teşekkürlerini iletti. Devlet Bahçeli ayrıca CHP lideri Özel'in Berat Kandili'ni de kutladı.

        FOTO: AA

        Maltepe'de 7 suç kaydı olan alkollü sürücü otomobile çarpıp kaçtı; bekçi hayatını kaybetti

        Maltepe'de Cihan B. (40) yönetimindeki lüks otomobil, aracında seyir halinde olan çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu (37)'nun aracına çarptı. Kazada Karamehmetoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, Cihan B. kaçtı.  (DHA)

