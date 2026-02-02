MHP Lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla aradı. MHP lideri Bahçeli görüşmede, bugün memleketi Osmaniye’yi ziyaretinden dolayı CHP lideri Özgür Özel’e teşekkürlerini iletti. Devlet Bahçeli ayrıca CHP lideri Özel'in Berat Kandili'ni de kutladı.
FOTO: AA
