MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaretinin ardından düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Fırat’ın doğusuna ilişkin mesajlar veren Bahçeli, şunları söyledi:

“GÜVENLİ BÖLGE KURULMALI”

“Teröristler Suriye’nin kuzeyindedir. Karanlık hesaplar Irak ve Suriye’nin kuzey tarafındadır. İnsanlık düşmanları bilhassa Fırat’ın doğusunda cirit atmakta, tahriklerini ve provokasyonlarını sürdürmektedir Buna dur demenin, engel olmanın zamanı gelmiş hatta geçmektedir. Suriye'nin kuzeyinde acilen derinliği 30 kilometreyi bulan bir güvenli bölge kurulmalıdır. Bu bölge terörden tamamen arındırılmalı, denetim ve kontrolü Türkiye'de olmalıdır. PKK-YPG’li caniler silahlarını derhal teslim etmelidir.

“HAİNLERİN TEPESİNE İNMELİ”

Terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan alanlara ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli sığınmacılar peyderpey gönderilmeli ve yerleştirilmelidir. Başka bir seçenek yoktur. Güvenli bölge ile ilgili düşüncelerimizi 2012'den beri seslendirdik. Amacımız Türkiye’nin güvenliğidir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü teminat altına almaktır. Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonlar iki defa ertelenmiştir. Her seferinde yeni bir oyalama sürecine maruz kaldığımız açıktır. Oyalanmaya, aldatılmaya tahammülümüz yoktur. Türkiye’nin meşru, hukuki ve beka hassasiyetine uygun güvenli bölge hedefi ya karşılanmalı ya da Fırat’ın doğusu ateşe verilmeli, Türk milletinin kudreti hainlerin tepesine inmelidir.”