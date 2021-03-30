Bahçeli: Lozan Anadolu'nun senedidir 0:00 / 0:00

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"MHP, 52 uzun yıldır pek çok badireyi aşarak bu günlere ulaştı. Kimileri devrilmemizi bekledi, kimileri aramızdan devşirildi. Nefsine esir olanlar, nefesi yetişmeyenler zaman içinde ya kendiliğinden ayrıldılar, ya gerçek yüzleri netleştiğinden kendiliğinden ayrıldılar. Bunların MHP'ye karşı yapılan karanlık operasyonlarda figüranlığa nasıl teşne olduklarını ibretle seyrettik. Ayrık otlardan arına arına kabuğun içindeki öz değeri çıkardık.

Her dem yeniden doğarak, tuzakları bozarak, iftiraları yenerek, kumpas duvarlarını berhava ederek kutlu davamızı peşkeş çektirmedik. Milliyetçiler için kahramanlıklarla dolu Türk tarihi tekerrür eden zaferlerle doludur. Su uyur düşman uyumaz sözünü hafızasında taşıyan Türk milleti gelecek nesilleri teyakkuz halinde bulunmaları için uyarmaktadır.

5 STRATEJİK HEDEF

Biz 2023 yılını kafasında cem etmiş, ondan sonraki yılların yol haritasını belirlemiş bir amaç eşliğinde yolumuza devam edeceğiz. MHP olarak, 2023 ve on yılları kapsayan stratejik hedeflerin ilki Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak. Kökleşmesine hizmet etmektir. Sivil, geniş katılımlı bir anayasa hazırlığı ikinci hedefimizdir. Yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin inşası üçüncü stratejik hedefimizdir. Son terörist ele geçirilene kadar destek vermek dördüncü stratejik hedefimizdir. Diyalog, barış, huzur ve istikrar beşinci stratejik hedefimizdir.

Bize göre 1000 yıldır yaşadığımız Anadolu coğrafyası üzerindeki doğal ve stratejik tehditleri bilmek binlerce yıl daha yaşamanın sırları bilmek demektir. Lozan anlaşması Anadolu'nun senedi olmuştur. Lozan'dan önceki son durak Serv, ondan öncesi ise Çanakkale Savaşlarıdır. Bugün karşımıza tekrar çıkanlar dün Çanakkale'den defedilenleridir, İzmir'den denizez dökülenlerdir. Zillete asla katlanamayız, milli bekamızın yağmalanmasına göz yumamayız.

Çanakkale Boğazı'nda püskürtülmüş emparyalist zihniyet Serv ile yeniden hortlamış, Türk milleti şerefli bir mücadeleyle istiklal ve istikbal haklarını geri almıştır. Varlığımız 1915 Çanakkalesi'nden 1922 İzmir'ine kadar adım adım savunulan vatan toprakları şehit kanlarıyla tescil edilmiştir. Bugünkü şartlarda bölücülerle, terör örgütleriyle, Türkiye düşmanı çevrelerle emel ve hedef birliği içinde olanlar geçmişten ders çıkarmalıdır. Türk milleti bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcıdır.