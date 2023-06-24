Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Rabia Kadir çağrısı

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Geldiğimiz bu aşamada, Sayın Rabia Kadir’in Türkiye’ye ziyaretinin önündeki engellerin kaldırılarak milletiyle özlem gidermesi en samimi dilek ve temennimdir. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Rabia Kadir’i misafir etmeye hazırdır" dedi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Rabia Kadir çağrısı
HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aktivist Rabia Kadir'in Türkiye'ye gelmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını belirterek, Rabia Kadir'i Türkiye'ye davet etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, salı günü Meclis Grup Toplantısı'nda Doğu Türkistan'a dikkat çekmişti.

Bahçeli yaptığı açıklamada, "İnsan hak ve hürriyeti hiçbir ideolojik kalıp ve kısıta sığmayacak kadar evrensel; hiçbir mevzi ve merkezi bakışa hapsedilmeyecek ölçüde küresel; hiçbir siyasi ve stratejik hesaba alet edilmeyecek kadar ilkesel ve özsel niteliklere haizdir. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Her türlü kötü muamele, eziyet, işkence ve zulüm insan onurunu yaralayıcı ve yıkıcıdır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin, dünyanın muhtelif coğrafyalarında hayat ve varlık mücadelesi veren Türkler, soydaş ve akraba topluluklarla hem tarih, hem kültür, hem de gönül bağı vardır ve bu tartışmasızdır. Geçmişte 'Esir Türkler' davasının telaffuz ve temsili hususunda gösterilen samimiyet ve dirayet maşeri vicdanda ziyadesiyle mahfuzdur" dedi.

MHP lideri, "Doğu Türkistan’da baskı ve dayatmalara maruz kalan, inanç ve insan hakları ihlallerine mahkûm bırakılan kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutulmuşluğa terk etmedik. Çünkü onlar biz, biz de onlarız. Aramızda sınırlar ve mesafeler olsa da kalbimiz bir, kanımız bir, kaderimiz birdir. Nitekim Doğu Türkistan Müslüman Türk milletinin mağdur ve mazlum gök bayrağıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu haftaki Meclis Grup konuşmamda, Filistin Devlet Başkanı’nın Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti esnasında yaptığı marazi açıklamaları eleştirerek adaletin ve hakkaniyetin yanında durmuştum. Bu konuşmamın geniş bir yankısı olmakla birlikte Sayın Rabia Kadir’in de tarafıma hitaben yazmış olduğu mektubunu okuyunca elbette memnuniyetim daha da artmıştır.

Uygur davasının yılmaz savunucusu Sayın Rabia Kadir şu anda ABD’de yaşamaktadır ve yaşı da 80’e ulaşmıştır. Bazı sebeplerden dolayı uzun süreden beri Türkiye’ye giriş yapamamaktadır. Geldiğimiz bu aşamada, Sayın Rabia Kadir’in Türkiye’ye ziyaretinin önündeki engellerin kaldırılarak milletiyle özlem gidermesi en samimi dilek ve temennimdir. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Rabia Kadir’i misafir etmeye hazırdır."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elinde tava ile girdi, isteği reddedilince dehşet saçtı! O anlar kamerada!
GÜNDEM Elinde tava ile girdi, isteği reddedilince dehşet ...
Son dakika: Trafikte tartıştığı kişiye kepçeyle vurmaya çalıştı
GÜNDEM Trafikte kaos! Kepçeyle vurmaya çalıştı!
Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi: İsmir'de parçalanıp derin dondurucuya konan 4 Türkmenistan vatandaşının DNA testi yapıldı! Birlikte fotoğrafları ortaya çıktı
GÜNDEM Kıskandığı için katliam yapmıştı! Birlikte ...
Japonya ilk ve orta dereceli okullarda üretken yapay zeka kullanımının önünü açacak
GÜNDEM Japonya ilk ve orta dereceli okullarda üretken yapay ...
Son dakika haberleri | Bayram tatili yolunda Bartın'da feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
GÜNDEM Bayram tatili yolunda feci kaza! Aynı aileden 3 kişi ...
Marmaris'teki orman yangınında yeni gelişme! Serbest bırakıldı - Güncel Haberler
GÜNDEM Marmaris'teki orman yangınında yeni gelişme! Serbest ...
Giresun'da ahşap kulübesi heyelan altında kalan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
GÜNDEM Heyelan altında kalan kişiyi arama çalışmaları ...
Son dakika: Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini minibüsle ezdi -VİDEO HABER
GÜNDEM 7 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini ezdi!
Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve eşi yakalandı
GÜNDEM FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.