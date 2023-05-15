MHP seçim sonuçları ile oy oranları... 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem seçimleri için oy sayımı devam ediyor. Yayın yasağının kalkmasıyla gelen sonuçları haberimizde paylaştık. Saat 10.50 itibarıyla Anadolu Ajansı tarafından kaydedilen verilere göre sandıkların yüzde 99'u açıldı. Peki, MHP yüzde kaç oy aldı ve kaç milletvekili çıkardı? İşte 2023 MHP seçim sonuçları...