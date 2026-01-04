Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MHP’li Özdemir, Bahçeli’nin Venezuela’da gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı

        MHP’li Özdemir, Bahçeli’nin Venezuela’da gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Venezuela'da yaşanan gelişmelerle ilgili Devlet Bahçeli'nin değerlendirmelerini paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 00:02 Güncelleme: 04.01.2026 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeli'den Venezuela değerlendirmesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Venezuela’da yaşanan gelişmelerle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir televizyon kanalına yaptığı açıklamayı sanal medya hesabından paylaştı. Özdemir’in paylaşımına göre Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

        “ABD’nin bugün Venezuela’da yapmış olduğu askeri müdahale ile devlet başkanı Nicholas Maduro’yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. Bazı yayın organlarında ise bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır. Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’te bulunurken, doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle, bugün Maduro’yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır. 15 Temmuz 2016’da Türk Milleti’nin iradesi ile netice alamayan ABD, bugün Venezuela’da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunulması daha doğru olacaktır.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beykozdan kar toplayıp poşetle Tuzladaki evine götüren baba oğluna sürpriz yaptı

        Beykozda kar yağışına yakalanan babanın poşete doldurduğu karı Tuzladaki evine götürerek oğluna sürpriz yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Tuzla Aydınlı Mahallesinde yaşayan İrfan Güloğlu, toplu yemek siparişi teslimi için gittiği Beykozda kar yağdığını gördü.Aynı saatlerde Tuzlada kar yağışı olmazken Güloğlu, burada kar toplayarak poşetle evine götürdü.Güloğlu, eve dönüşünde balkonda kendisini karşılayan oğlu İlhan Güloğluna poşetten çıkardığı kar topunu fırlattı.Baba ile oğlu arasında yaşanan bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        #Bahçeli Venezuela
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak."
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak."
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!