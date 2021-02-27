MHRS randevu nasıl alınır? Sıkça araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen portal ile birlikte tüm sağlık kuruluşlarından kolayca randevu alabiliyorsunuz. Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle uygulanan covid-19 aşısı için de başvuruda bulunabiliyorsunuz. İşte e-devlet şifreniz ile ulaşabileceğiniz MHRS randevu alma ekranı

MHRS RANDEVU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS RANDEVU ALMA EKRANI İÇİN TIKLA

MHRS'DEN COVİD-19 AŞI HAKKINDA AÇIKLAMA

Saygıdeğer Vatandaşımız,

Covid-19 Aşılama Programı öncelikli gruplarla başlamıştır. Aşılama için önceliği bulunan gruplar sırasıyla Ulusal Basın ve Medya organları ile kamuoyuna duyurulacak ve bu duyurudan sonra randevu verilecektir.