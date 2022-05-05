İHA

NBA play-off yarı finalinde heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Miami Heat FTX Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 119-103 mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı. Miami'de Bam Adebayo 23 sayı, 9 ribaund, Jimmy Butler 22 sayı, 12 asist ve Victor Oladipo 19 sayı, 6 ribaund ile oynarken, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise 1 dakika süre aldı ve 2 sayı attı. Philadelphia'da ise Tyrese Maxey'in 34 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Takımda ayrıca milli basketbolcu Furkan Korkmaz 18 dakika parkede kaldı ve 8 sayı, 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

Batı Konferansı'nda Phoenix Suns, Footprint Center'da karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'i 129-109'luk skorla mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi. Phoenix'te Devin Booker 30 sayı, 4 asist, Chris Paul 28 sayı, 8 asist ve Jae Crowder 15 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Dallas'ta da Luka Doncic'in 35 sayı, 7 asist ve 5 ribaundluk performansı yenilgiyi engelleyemedi.