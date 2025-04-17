Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Michael Jackson'ın eski eşi Debbie Rowe yıllar sonra görüntülendi - magazin haberleri

        Michael Jackson'ın eski eşi Debbie Rowe yıllar sonra görüntülendi

        Michael Jackson'ın iki çocuğunun annesi olan eski eşi Debbie Rowe, gözlerden uzak yaşadığı yılların ardından ilk kez objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıllar sonra görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Michael Jackson'ın eski eşi Debbie Rowe, yıllar sonra ilk kez California'nın Palmdale bölgesinde görüntülendi. 66 yaşındaki kadın, meme kanseriyle mücadele ettikten dokuz yıl sonra görüntülendiğinde tanınmaz haldeydi.

        Eski bir hemşire olan Rowe, 2000 yılında kamuoyuna duyurulan Jackson'dan boşanmasının ardından gözlerden uzak kalmayı tercih etti.

        Rowe ile 2009'da hayatını kaybeden 'Popun Kralı'nın evliliğinden şu anda 27 yaşında olan Paris ve 28 yaşındaki Prince dünyaya geldi.

        REKLAM

        Rowe, 2016'da meme kanseri tedavisi görmeye başladı, kızı Paris, 2017 yılında kemoterapisinin bitişini kutladı.

        Paris ve Prince Jackson

        Rowe ile Jackson, 1996 yılında Avustralya'nın Sidney kentinde gizli bir törenle evlendi. Rowe, şarkıcının büyük iki çocuğunu dünyaya getirdi. Üç yıl sonra, 1999'da boşandılar.

        Prince ve Paris'in ayrıca başka bir anneden Bigi adında bir erkek kardeşi daha var

        Paris Jackson, 2021'de annesi Debbie ile olan ilişkisini anlatmış ve Debbie'nin kendisi için daha çok bir 'arkadaş' gibi olduğunu söylemişti.

        Debbie Rowe, 1999'da boşandıktan sonra çocukları Paris ve Prince'in tam velayetini Michael Jackson'a vermeyi kabul etmişti. Paris 15 yaşındayken annesiyle yeniden bir araya geldi.

        Paris Jackson, annesinin kemoterapi bitişini bu fotoğrafla kutladı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Michael Jackson
        #debbie rowe
        #paris jackson
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi