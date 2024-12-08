Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson evleniyor

Michael Jackson yaşamı boyunca iki evlilik yaptı. İlk evliliğini 1994 ile 1996 arasında Elvis Presley'in kızı Lisa Marie ile yaptı. İkinci evliliğini de Debbie Rowe ile 1996 ile 1999 arasında yaptı. Paris Jackson, Michael Jackson'ın Debbie Rowe'dan doğan kızı.