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        Haberler Dünyadan Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson evleniyor - magazin haberleri

        Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson evleniyor

        Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, iki yıldır birlikte olduğu Justin Long ile nişanlandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 12:41 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:41
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        Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson nişanlandı. 26 yaşındaki model ve müzisyen, erkek arkadaşı Justin Long ile nişanlandığını sosyal medyadan duyurdu.

        Paris Jackson ve Justin Long, 2022'den beri birliktelik yaşıyor.

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        Paris Jackson, Long'un doğum gününü kutladığı mesajında nişan haberini de verdi.

        "Doğum günün kutlu olsun tatlı mavim. Son yıllarda seninle hayat yaşamak tarif edilemez bir kasırgaydı ve bunu birlikte yapabileceğim daha mükemmel birini hayal edemezdim" diyen Paris Jackson, "Senin olmama izin verdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum" mesajını paylaştı.

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        2009’da 50 yaşındayken aşırı doz ilaç kullanımından dolayı hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın 26 yaşındaki kızı, Long ile birlikte olduğu birçok fotoğrafını paylaşarak, Long'un kendisine evlenme teklifi ettiği anları da gösterdi.

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        Paris Jackson, Michael Jackson’ın tek kızı ve ikinci çocuğu. Diğer kardeşleri Michael Jackson Jr. ve Prince Michael 'Blanket' Jackson II.

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        Michael Jackson yaşamı boyunca iki evlilik yaptı. İlk evliliğini 1994 ile 1996 arasında Elvis Presley'in kızı Lisa Marie ile yaptı. İkinci evliliğini de Debbie Rowe ile 1996 ile 1999 arasında yaptı. Paris Jackson, Michael Jackson'ın Debbie Rowe'dan doğan kızı.

        #paris jackson
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        #evlilik
        #Michael Jackson
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