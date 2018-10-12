ABD'nin Florida eyaletine bağlı Gadsden kenti Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, tropik fırtına halini alan Michael kasırgası nedeniyle kentte 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Georgia eyaletinin Seminole kentinde, üzerine ağaç devrilen bir çocuk yaşamını yitirmişti. Kasırga saatte 80 kilometre hızla etkili oluyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, yaptığı açıklamada, Güney Carolina eyaletinin kuzeydoğusunun tropik kasırganın etkisi altında olduğunu duyurdu.

Ayrıca, Virginia ile Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde ani su baskınları uyarısı yapıldı.

Kasırga nedeniyle Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde yaklaşık 800 bin kişi elektriksiz kaldı.

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew kasırgasından sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Michael kasırgası Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı. Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika'da Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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