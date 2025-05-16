Michael Kiwanuka Ağustos'ta İstanbul'da

Programı, organizasyonu ve diğer tüm detaylarıyla müzik severlere unutamayacakları bir deneyim yaşatmak felsefesiyle ve +1’in katkılarıyla hayata geçirilen Pozitif Vibrations serisinin ikincisi 10 Ağustos’ta Bonus Parkorman’da gerçekleşecek. Big Little Lies dizisi ile küresel çapta bir üne kavuşan Michael Kiwanuka; övgüyle karşılanan üçüncü albümü “Kiwanuka”dan 5 yıl sonra çıkardığı “Small Changes” albümü ile İstanbullu müzikseverler ile buluşacak.

Dinleyicilere hem programı hem de tüm olanaklarıyla dopdolu bir günlük festival vadeden Pozitif Vibrations serisinin ikinci edisyonunun biletleri Biletix, Passo ve Biletinial’da satışa çıktı.

Michael Kiwanuka Hakkında:

Soul ve folk esintili ilk albümü “Home Again” ile Birleşik Krallık listelerinde 4. sıraya kadar yükselen Kiwanuka’nın ikinci albümü “Love&Hate” kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Big Little Lies dizisinin jenerik şarkısı olarak kullanılan Cold Little Heart parçasının da bulunduğu albüm, Danger Mouse ve Inflo prodüktörlüğünde kaydedildi. Eleştirmenlerden ve dinleyiciden büyük övgü alan ikinci albümünün ardından kendi soyadını taşıyan üçüncü albümü “Kiwanuka” ile Mercury Prize kazandı. Müzikal açıdan çok zengin bir yelpazaye sahip, yeniden Danger Mouse ve Inflo ile çalıştığı dördüncü ve son albümü “Small Changes” ise geçtiğimiz yıl yayınlandı. Grammy ve Brit Ödülleri’ne adaylıkları bulunan Michael Kiwanuka; güzel melodilerinin yanı sıra bireysel ve toplumsal olarak da sözünü söylerken zamansız bir atmosfer yaratıyor.