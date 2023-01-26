Michael Skibbe: Kalbim hala Galatasaray için atıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol
ABONE OL

Michael Skibbe: Kalbim hala Galatasaray için atıyor

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Michael Skibbe, teknik direktörlüğünü yaptığını Japon takımı Sanfrecce Hiroshima ile İstanbul'un tarihi yerlerini dolaştı. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini söyleyen Skibbe, kalbinin hala sarı-kırmızılılar için attığını ifade etti

Michael Skibbe: Kalbim hala Galatasaray için atıyor
İHA

Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'da teknik direktörlük yapan Michael Skibbe, şu an çalıştırdığı Japon ekibi Sanfrecce Hiroshima ile İstanbul’da tarihi yerleri gezdi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Skibbe, "Belek’te kampımız çok iyi geçti. Bizim için sürpriz olmadı. Daha önce çalıştırdığım takımlarla Belek’te kamp yapmıştım. Mükemmel sahalar, çok iyi hizmet, çok iyi otellerde kamp yapma imkanı bulduk. Şimdide takımı İstanbul’da gezdirmek için buradayız. Dün de hazırlık maçı yaptık. İstanbul’da kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye’de birkaç kulüpte çalıştım. Dolayısıyla sadece Belek’e değil, oyuncularıma ve kulübe İstanbul’un ne kadar harika ve güzel bir şehir olduğunu göstermek istedim. Bunu da başardığım için kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

''KALBİM HALA GALATASARAY İÇİN ATIYOR''

Türk futbolunu takip ettiğini söyleyen Skibbe, "Burada tabii Galatasaray’ın lider olması mutlu ediyor. Kalbim hala Galatasaray için atıyor. Bunun yanı sıra diğer kulüplerinde, iki sene önce Başakşehir’in, geçen sene de Trabzonspor’un şampiyon olmasına çok memnun oldum. Sadece bir, iki takımın elinde değil, birkaç takımın elinde olması gerekiyor Ligin. Bu da ligin kalitesini ve renkliliğini arttırıyor. Umarım bundan sonra da başka takımlar bu ligde şampiyon olabilir" şeklinde konuştu.

Kariyerinde yine Türkiye'de çalışmak isteyip, istemediğinin sorulması üzerine Alman çalıştırıcı, "Türkiye benim için çok önemli bir ülke. Türkiye’de çok güzel anılarım var. Türkiye benim için her zaman eğer Avrupa’da hocalık yapacaksam birinci alternatifim. Sadece Galatasaray’da değil, hem Eskişehirspor’da hem de Karabükspor’da çok güzel anılarımız var" diye cevap verdi.

Son olarak Galatasaray taraftarına mesaj veren Michael Skibbe, "Benim zamanımda Ali Sami Yen’de maçları oynuyorduk. Oradaki atmosfer inanılmazdı. Televizyondan izlediğim kadarıyla yeni statta da bu atmosfer inanılmaz. Galatasaray’ın şampiyon olmasını istiyorum ve gönülden tebrik ediyorum. İnşallah şampiyon olurlar" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek! İşte muhtemel 11
FUTBOL Eksik Kartal sahne alıyor! İşte 11...
Beşiktaş, Sassuolo arasında flaş gelişme: Kaan Ayhan geliyor!
FUTBOL Kaan Ayhan bitti bitiyor!
Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!
FUTBOL Icardi mesajları ifşa etti!
Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri
FUTBOL "Brezilya'yı istiyor!"
Fenerbahçe'de transfer! Dünya devi Attila Szalai için kapıyı çalabilir!
FUTBOL Dünya devi harekete geçti!
45 bin euro'ya Türkiye' ye gelen Ndayishimiye 16 milyon euro'ya satıldı!
FUTBOL Yok böyle transfer!
Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...
FUTBOL İşte Cimbom'un transfer stratejisi!
Josef de Souza'dan kötü haber
FUTBOL Josef'ten kötü haber!
Erik ten Hag'dan Weghorst'a övgü!
FUTBOL Erik ten Hag'dan Weghorst'a övgü!
Emre Mor'a sürpriz!
FUTBOL Emre Mor'a sürpriz!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.