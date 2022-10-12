Michelin Yıldızı ilk defa İstanbul’daki restoranlara da verildi

Getty Images Fransız lastik şirketi Michelin ve Michelin Rehberi'nin sembolü olan Michelin'in "Lastik Adamı"nın Dubai'de düzenlenen etkinlikteki bir fotoğrafı

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi, artık İstanbul’da yer alan restoranları da içeriyor.

Dün akşam İstanbul’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende Michelin Rehberi’ne İstanbul’dan seçilen 53 restoran açıklandı.

Törende aynı zamanda Michelin Rehberi müfettişlerinin “olağanüstü yemekleri” olan restoranlara layık gördüğü Michelin Yıldızı’nı alan restoranlar da açıklandı.

Şişli’de yer alan Turk Fatih Tutak iki Michelin Yıldızı'na layık görüldü.

Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise bir Michelin Yıldızı aldı.

Bir restorana en fazla üç adet Michelin Yıldızı verilebiliyor.

Michelin Yıldızı nedir?

Michelin Rehberi’nin yer aldığı ülkelerde her yıl açıklanan yıldızlar, kullanılan malzemelerin kalitesi, tatların uyumu, pişirme tekniklerinin ustalığı, şefin karakterinin restorana yansıması, menüde zaman içinde istikrarlı bir başarı gösterilmesi gibi unsurlar göz önüne alınarak restoranlara dağıtılıyor.

Bir Michelin Yıldızı, çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta ve belirli bir istikrarda yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor.

İki Michelin Yıldızı, restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda takdim ediliyor.

Üç Michelin Yıldızı ise kariyerinin zirvesinde olan ve yemek pişirme yöntemi bir sanata dönüşen şeflerin yönettiği restoranlara layık görülüyor.

https://www.instagram.com/p/CZjmvCarnwu/

İki Michelin Yıldızı alan şef Fatih Tutak, Kopenhag ve Tokyo’da yetişti

İstanbul’da iki Michelin Yıldızı yıldızı alan ve Bomonti’de bulunan Turk Fatih Tutak adlı restoran, Türk mutfağının lezzetlerini incelikli ve farklı yöntemler kullanarak sunmasıyla biliniyor.

Restoran, mevsimlere göre değişen tadım menüsünü müşterilerine sunuyor.

Restoranın şefi Fatih Tutak, Michelin Yıldızlı Kopenhag’daki Noma ve Tokyo’daki Nihonryori Ryugin restoranlarında yetişmiş bir isim.

Michelin Rehberi nedir?

Fransız araba lastiği üreticisi Michelin şirketi, seyahat edenlere kolaylık sağlamak amacıyla harita, konum, konaklama ve restoran bilgilerinin yer aldığı ilk rehberini 1900 yılında yayımladı.

1926 yılında ise restoranlara yıldız vermeye başladı.

Böylece rehberin yüksek yıldızlı restoranları “yolculuk etmeye değer” yerler olarak nitelendirilmiş oldu.

Rehber, son yıllarda iş modelini geliştirerek yeni bölgelere ve şehirlere açılmaya çalışıyor.

Ortadoğu’daki ilk rehberini bu Haziran ayında Dubai’de yayımladı.

https://www.instagram.com/p/Cc2ymP6oWGg/

10 restorana Bib Gourmand ödülü verildi

Dün akşam düzenlenen törende İstanbul’daki 10 restorana ise yemek ve fiyat kalitesi açısından ilginç bir deneyim sunan restoranlara verilen Bib Gourmand ödülü layık görüldü.

Bir yıldız alan Neolokal aynı zamanda Michelin Rehberi’nin sürdürülebilirliği temel alan restoranlara yeni vermeye başladığı Yeşil Yıldız’a da layık görüldü.

Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, gecede yaptığı konuşmasında ise şu sözleri sarf etti:

"53 restoran seçimimiz kimliği ve gelenekleriyle gurur duyan, aynı zamanda dünyaya da açık olan bu yetenekli mutfağın çeşitliliğine ışık tutuyor. Michelin Rehberi ile hem yerel hem de uluslararası gurmelere bu şehrin aynı zamanda önemli bir gastronomi destinasyonu olduğunu göstermeyi umuyoruz."