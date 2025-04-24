Michelle Obama, Donald Trump'ın yemin törenine katılmama gerekçesini açıkladı: Giyecek kıyafetim yoktu

ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, ocak ayında Donald Trump'ın yemin törenine neden katılmadığını açıkladı. Jimmy Carter'ın cenazesinin ardından yemin töreninde de eşi Barack Obama'ya eşlik etmemesi, boşanacakları söylentisini güçlendirmişti.

61 yaşındaki Michelle Obama, Trump'ın yemin törenine katılmama nedenini açıklarken, "Benim için doğru olan seçimdi" ifadesini kullandı. Podcast yayınında, "İnsanlar başka bir sebepten dolayı hayır dediğime inanamadı, evliliğimin bittiğini varsaymak istediler" diyen Obama, başkaları için doğru olandansa kendi için doğru olan şeyleri yapmak istediğini belirtti.

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Obama, gerekçesini açıklarken şu esprili ifadeleri kullandı:

Giyecek hiçbir şeyim olmamasıyla başladı. Şöyle düşündüm; eğer bunu yapmayacaksam, ekibime söylemeliyim. Zaten elbise bile hazırlatmak istemiyorum, değil mi? Çünkü doğru olanı yapayım demek çok kolay.

Obama, "İnsanlara ülkemi sevdiğimi, doğru şeyi yaptığımı, çok fazla ikiyüzlülük ve çelişkiyle karşı karşıya kaldığımda bile tek yaptığımın annelerimizin ve büyükannelerimizin bizim için koyduğu o çılgın çıtayı korumak olduğunu göstermek istedim" dedi.