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        Haberler Dünyadan Michelle Obama, Donald Trump'ın yemin törenine katılmama gerekçesini açıkladı: Giyecek kıyafetim yoktu - magazin haberleri

        Michelle Obama, Donald Trump'ın yemin törenine katılmama gerekçesini açıkladı: Giyecek kıyafetim yoktu

        ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, eşi Barack Obama ile boşanacakları söylentilerini alevlendiren Donald Trump'ın yemin törenine katılmama kararı hakkında konuştu. Michelle Obama, "Giyecek hiçbir şeyim olmamasıyla başladı" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 13:13 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:13
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        "Giyecek kıyafetim yoktu"
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        ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, ocak ayında Donald Trump'ın yemin törenine neden katılmadığını açıkladı. Jimmy Carter'ın cenazesinin ardından yemin töreninde de eşi Barack Obama'ya eşlik etmemesi, boşanacakları söylentisini güçlendirmişti.

        61 yaşındaki Michelle Obama, Trump'ın yemin törenine katılmama nedenini açıklarken, "Benim için doğru olan seçimdi" ifadesini kullandı. Podcast yayınında, "İnsanlar başka bir sebepten dolayı hayır dediğime inanamadı, evliliğimin bittiğini varsaymak istediler" diyen Obama, başkaları için doğru olandansa kendi için doğru olan şeyleri yapmak istediğini belirtti.

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        Obama, gerekçesini açıklarken şu esprili ifadeleri kullandı:

        Giyecek hiçbir şeyim olmamasıyla başladı. Şöyle düşündüm; eğer bunu yapmayacaksam, ekibime söylemeliyim. Zaten elbise bile hazırlatmak istemiyorum, değil mi? Çünkü doğru olanı yapayım demek çok kolay.

        Obama, "İnsanlara ülkemi sevdiğimi, doğru şeyi yaptığımı, çok fazla ikiyüzlülük ve çelişkiyle karşı karşıya kaldığımda bile tek yaptığımın annelerimizin ve büyükannelerimizin bizim için koyduğu o çılgın çıtayı korumak olduğunu göstermek istedim" dedi.

        Barack Obama'nın bazı resmi etkinliklere yalnız katılması, ayrılık dedikodularını körüklemişti.Geçtiğimiz haftalarda Sophia Bush'un podcast'ine konuşan Michelle Obama, kendini geri çekmesinin evliliklerinde problem olduğu algısını yarattığını söylemiş ve “Hayır dediğimde, çoğu insan 'anlıyorum' diyor ama kadınlar olarak biz bu konuda zorlanıyoruz. O kadar ki, insanlar, kendim için bir seçim yapıyor olabileceğimi düşünemediler ve bu yüzden bizim boşanıyor olduğumuzu varsaydılar" demişti.

        Boşanma söylentilerini gülerek karşılayan Michelle Obama, yetişkin bir kadın olarak kendisi için kararlar aldığını belirterek, “Sonunda gerçekten 'Ne yapıyorum? Bunu kimin için yapıyorum?' demeye başlıyoruz. Ve eğer bu, insanların ne yapmamız gerektiğine dair oluşturdukları kalıplara uymazsa, olumsuz ve korkunç bir şey olarak etiketleniyor" ifadesini kullanmıştı.

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        #Michelle Obama
        #Barack Obama
        #Donald Trump
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