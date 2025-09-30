Habertürk
        Michelle Pfeiffer: Büyükanne oldum - magazin haberleri

        Michelle Pfeiffer: Büyükanne oldum

        Ünlü oyuncu Michelle Pfeiffer, geçen yıl bir torunu olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 14:52 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:52
        "Büyükanne oldum"
        Michelle Pfeiffer, meğer büyükanneymiş! 67 yaşındaki oyuncu, katıldığı yeni bir programda 2024'te torunu olduğunu açıkladı. Pfeiffer, oyunculuk kariyeri ve bunu aile hayatıyla dengelemek hakkında konuşurken; "Sınırlı bir zamanım olduğunu biliyorum ve bu programda duyurabilirim, geçen yıl büyükanne oldum" dedi.

        "Bu konuda çok sessiz kaldım ve bu, cennet gibi bir şey" diyen Michelle Pfeiffer; "Büyükanne olacağımı bilseydim, bu kadar çok iş almazdım ama her şeyden keyif aldım ve gerçekten minnettarım. Bu projelerin her birini sevdim" ifadesini kullandı.

        Michelle Pfeiffer'ın 32 yıllık eşi David E. Kelley'den 32 yaşında Claudia adında bir kızı ve 31 yaşında John adında bir oğlu var. Ünlü oyuncu, çocuklarından hangisinden torunu olduğunu açıklamadı.

        1980'ler ve 1990'larda Hollywood'un en çok kazanan yıldızlarından biri olan Michelle Pfeiffer, ilk başrolünü 'Grease 2'de (1982) elde etti. 'Yaralı Yüz' (Scarface-1983) filmindeki Elvira Hancock rolüyle büyük bir çıkış yakaladı. 'Tehlikeli İlişkiler' (1988) ve 'The Fabulous Baker Boys' (1989) filmlerindeki rolleri ona sırasıyla 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' dallarında iki Oscar adaylığı kazandırdı ve sonuncusuyla bir Altın Küre Ödülü kazandı. 1992'de 'Batman Dönüyor' filminde 'Kedi Kadın'ı canlandıran Pfeiffer, 'Love Field' filmiyle üçüncü Oscar adaylığını elde etti.

        Ailesine öncelik vermek için iş yükünü azaltan Michelle Pfeiffer, 2000'li yıllarda daha az filmde rol aldı.

