Michelle Pfeiffer'ın el ve ayak izi ölümsüzleştirildi

Michelle Pfeiffer, Hollywood'daki 2025 TCM Klasik Film Festivali kapsamında TCL Chinese Theatre'da el ve ayak izi töreniyle onurlandırıldı. 66 yaşındaki oyuncu, el ve ayak izlerinin kalıcı olarak alınması töreni sonrası; "Hayalim gerçek oldu" diyerek, ekibine teşekkür etti.

Michelle Pfeiffer'ı el ve ayak izi töreninde oyuncu kardeşler Elle Fanning ile Dakota Fanning yalnız bırakmadı. Pfeiffer'ın mesajına Dakota Fanning; "Kraliçem!" yorumunu yaparken, Elle Fanning ise "Evettttt" diye destek verdi.

Hem Elle Fanning hem de Dakota Fanning, beyazperdede Michelle Pfeiffer ile 2001 yapımı 'Benim Adım Sam' (I Am Sam) filminde rol aldı. Ardından Elle Fanning ile Michelle Pfeiffer 'Maleficent: Mistress of Evil' filminde birlikte oynadı. İkili, yakında 'Margo's Got Money Troubles' dizisinde birlikte rol alacak.

Dakota Fanning ile Michelle Pfeiffer ayrıca 'The First Lady' dizisinde anne kızı canlandırdı.