Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.552,30 %-1,32
        DOLAR 32,4970 %0,20
        EURO 34,5751 %0,31
        ALTIN 2.481,66 %-0,06
        FAİZ 45,08 %1,03
        GÜMÜŞ GRAM 29,72 %-1,30
        BITCOIN 61.993,00 %-1,84
        GBP/TRY 40,4685 %0,19
        EUR/USD 1,0627 %0,02
        BRENT 89,87 %-0,26
        ÇEYREK ALTIN 4.057,51 %-0,06
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Microsoft, BAE merkezli yapay zeka firması G42ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacak - Teknoloji Haberleri

        Microsoft, BAE merkezli yapay zeka firması G42ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacak

        ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yapay zeka firması G42'ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka firmasına 1,5 milyar dolar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, yapacağı 1,5 milyar dolarlık yatırımla G42’nin azınlık hissesine sahip olacak.

        Anlaşma kapsamında Microsoft Başkanı Brad Smith, G42'nin yönetim kurulunda yer alacak. G42, başta kamu olmak üzere müşterilerine gelişmiş yapay zeka çözümleri sunmak için uygulamalarını ve hizmetlerini Microsoft'un bulut bilişim platformu Azure üzerinde çalıştıracak.

        1 MİLYAR DOLARLIK FON KURULMASINI DESTEKLEYECEK

        Microsoft ve G42 Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'daki ülkelere gelişmiş yapay zeka ve dijital altyapı getirmek için birlikte çalışacak. Ayrıca iki şirket, BAE'de yapay zeka becerilerini artırmak için geliştiricilere yönelik 1 milyar dolarlık bir fon kurulmasını destekleyecek.

        Halihazırda ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile ortak olan G42, bulut bilişimden sürücüsüz arabalara kadar birçok uygulama için yapay zeka geliştiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        17. yüzyıldan kalma binada yangın!
        17. yüzyıldan kalma binada yangın!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?