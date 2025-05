Mide bulandıran görüntüler! Bozulmuş meze, et...

Bozulmuş meze, et ve et ürünleri kullanan restoran mühürlendi Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir restorana yapılan denetimde küflenmiş, bozulmuş meze, et ve et ürünleri kullanıldığı tespit edildi. İşletme, süresiz olarak mühürlendi.

