Dünyada her yıl yaklaşık 950 bin hastaya mide kanseri tanısı konuluyor ve bu hastaların yaklaşık 723 bini yaşamını kaybediyor. Erkeklerde kadınlara göre 2 kat daha fazla görülen mide kanseri, genellikle ileri yaşlarda daha sık ortaya çıkıyor.

St. Joseph Hospital'dan Kanser ve Kan Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Tapan, mide kanserinin en önemli nedeninin yanlış beslenme olduğunu söyledi.

TUZLU VE TÜTSÜLENMİŞ YİYECEKLERE DİKKAT!

Dr. Ümit Tapan, "Beslenme mide kanseri nedenleri arasında önemli bir yere sahiptir. Tuzlu ve tütsülenmiş yiyecekler ve işlenmiş etlerin (sosis, salam vb.) sıkça tüketilmesi, meyve ve sebzenin yeterince tüketilmemesi ve aflatoksin adı verilen mantarın bulaştığı yiyeceklerin yenilmesi mide kanseri riskini artırır. Ayrıca obezite, sigara ve alkol kullanımı, ailede mide kanseri varlığı, helikobakter pilori denilen bakteri enfeksiyonu, uzun süreli mide iltihabı ve mide polipleri mide kanseri sebepleri arasında sayılabilir" dedi.

MİDEDEKİ HELİKOBAKTER PİLORİ BAKTERİSİ KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR!

Helikobakter pilori bakterisinin midenin asit ortamında yaşam sürdürebildiğine dikkat çeken Dr. Ümit Tapan, "Hastaların çoğunda hiçbir şikayete sebep olmamakla beraber bu bakteriyi taşıyanlarda hayat boyu ülser gelişme riski yüzde 10-20, mide kanseri gelişme riski ise yüzde 1-2 civarındadır. Midenin bu bakteriden temizlenmesi kanser riskini ciddi oranda azaltır ancak tamamen ortadan kaldırmaz. Bu nedenle herhangi bir mide şikayeti olan bireylerde helikobakter pilori testi yapılmalı, pozitif olanlar tedavi edilmeli ve tedavi sonrasında bakterinin temizlenmiş olup olmadığı muhakkak tetkik edilmelidir. Erken evre mide kanseri hastalarında helikobakter pilori tedavi edilirse ileri dönemde ikinci bir mide kanseri oluşma riskinin yarı yarıya azaldığı gösterilmiş" diye konuştu.

ERKEN TEŞHİS TEDAVİ BAŞARISINI ARTIRIYOR

Hemen hemen tüm kanserlerde olduğu gibi mide kanserinin tamamen tedavi edilebilmesi için de erken tanı konulması gerektiğini savunan Dr. Ümit Tapan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İleri evrede tanı konulan hastaların çoğu bir yıl dolmadan hayatını yitiriyor. Maalesef mide kanserinin belirtileri başka birçok hastalıkta da görülebildiği için hastalar tarafından önemsenmeyebilir ve bu nedenle doktora başvurulması gecikebilir.

Yakın zamana kadar mide kanseri için onaylanmış bir tarama testi mevcut değildi ancak Science dergisinde yayınlanan bir çalışmada Cancer Seek denilen kan tetkiki ile mide kanserinin de içinde olduğu beş kanser türünün (yumurtalık, karaciğer, yemek borusu ve pankreas) yüzde 70’e yakın bir doğrulukta teşhis edilebildiği gösterilmiştir."

MİDE KANSERİNİN BELİRTİLERİ

* Yorgunluk

* Yemek sonrası hissedilen şişkinlik

* Göğüste yanma

* Ağza ekşi tat gelmesi

* Hazımsızlık

* Bulantı ve kusma

* Karın ağrısı

* İstemsiz kilo kaybı

Dr. Tapan, en sık görülen üç belirtinin; kilo kaybı, karın ağrısı ve bulantı olduğunu ancak hastaların çoğunda bu şikayetlerin birden fazlasının gözlenebildiğini kaydederek, sözlerine şöyle devam etti: "Mide kanserinin kesin tanısı, midenin kamerayla incelenmesi (endoskopi) ve şüpheli görülen yerlerden örnek (biyopsi) alınması ile konulur. Hastalığın başka organlara yayılıp yayılmadığını anlamak için ilk aşamada bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılır ancak bazen daha detaylı görüntüleme teknikleri gerekebilir (PET gibi)."

MİDE KANSERİNİN TEDAVİSİ

1. Cerrahi: Birçok diğer kanserde olduğu gibi mide kanserinin de kesin çözümü ameliyat ile midenin tamamının veya bir kısmının alınmasıdır.



2. Işın tedavisi: Bazı hastalarda ameliyat öncesinde kanserli dokuyu küçültüp ameliyata uygun hale getirmek için, bazen de ameliyat sonrasında vücutta kalan kanser hücrelerini öldürmek amacıyla kullanılabilir.



3. Kemoterapi (ilaç tedavisi): İleri evre kanser hastalarında sağkalımı uzatabilen tek tedavi türüdür. Son zamanlarda popülerlik kazanan hedefe yönelik tedaviler mide kanserinde yeterli başarıyı gösterememiştir. Bu alanda onaylanmış sadece 2 ilaç mevcuttur ancak bağışıklık sisteminin kansere karşı mücadele etmesini sağlayan ilaçlarla ilgili çalışmalar devam etmektedir."

MİDE KANSERİ TÜRKİYE'DE SIK GÖRÜLÜYOR

Kanser ve Kan Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Tapan, Türkiye'nin mide kanserinin sık görüldüğü ülkeler arasında olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Genetik nedenlerle oluşan kanserler dışında birçok mide kanseri vakası değiştirilebilir risk faktörlerinden kaynaklanmaktadır ve bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapılarak kanser riski azaltılabilir. Yukarıda sıraladığımız belirtilerin önemli bir hastalıktan kaynaklanabileceğinin bilincinde olunmalı ve tetkik ile tedavi için muhakkak doktora başvurulmalıdır. Birçok hastada bu şikayetlerin başka hastalıklardan kaynaklandığı anlaşılacaktır ancak bu vesileyle mide kanseri vakaları erken tanınıp başarılı bir şekilde tedavi edilebilir."