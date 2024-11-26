Serdar Ortaç'ın, ev hapsi tebliğ edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma büyük ses getirmişti. Bu süreçte Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonlarca takipçiye sahip birçok sosyal medya fenomeni hakkında soruşturma açılmış, gözaltı kararları verilmişti. Fenomenlerin büyük bir kısmı tutuklanırken, Erbil ve Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmıştı.

Serdar Ortaç’ın avukatı Esennur Ezgi, müvekkilinin ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak itirazda bulundu. Ezgi, Ortaç’ın herhangi bir suç işlememesi ve adli kontrol yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekçesiyle bu tedbirin kaldırılmasını talep etti. REKLAM