Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı! | Son dakika haberleri

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşandı! Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!

        İran uyruklu iki şahıs İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şüpheli hareketler sergileyince havalimanı polisinin radarına takıldı. Sivil polis iki şüpheliyi havalimanı içinde adım adım takip etti, pasaport kontrolüne beraber girdi. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada bir şey çıkmadı, fakat arama sırasında tedirgin hareketlerini sergilemeye devam etti. Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler hastaneye sevk edildi. İki şüphelinin toplamda 122 adet uyuşturucu kapsülünü uçağa binmeden yuttuğu belirlendi. Midelerinde yaklaşık 1.5 kilo ağırlığında uyuşturucu taşıdığı belirlenen tacirler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 13.06.2024 - 14:33 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran’dan Türkiye’ye ‘turist’ olarak gelen Revzan I. (22) ve Hesammeddın I.’nın (18) uçağı 3 Haziran’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi.

        Sabiha Gökçen Havalimanı’nda faaliyet gösteren Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekiplerinin analiz ve profil çalışmalarında bu iki kişi dikkat çekti. İki turistin tedirgin halinden şüphelenen sivil polis ekipleri, havalimanı içinde turistleri takibe aldı.

        Polisler iki turisti adım adım takip etti, turistleri önce pasaport kontrolünden geçirdi. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada bir şey çıkmadı, fakat şüpheliler arama sırasında tedirgin hallerini sergilemeye devam etti. Kuvvetli şüphenin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler, hastaneye sevk edildi. Şüpheliler suçu kabul etti, Türkiye’ye gelmeden kapsüller içinde uyuşturucu madde yuttuklarını itiraf etti.

        REKLAM

        122 ADET KAPSÜL İÇİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKARTILDI

        Şüphelilerden Revzan I.’nın midesinden 68 adet kapsül şeklinde 845 gram ve diğer şüpheli Hesammeddın I’dan ise 54 adet kapsül şeklinde 570 gram ağırlığında uyuşturucu madde çıkartıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu’nca başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ifadesinde suçlamayı kabul ettiğini belirtti. Başsavcılığın tutuklama talep ettiği iki şüpheli de çıkarıldığı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        İklim değişikliği sebebiyle hamilelikte düşük riski!
        İklim değişikliği sebebiyle hamilelikte düşük riski!
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!
        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Milli coşku
        Milli coşku
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da