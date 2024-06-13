Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!

İran’dan Türkiye’ye ‘turist’ olarak gelen Revzan I. (22) ve Hesammeddın I.’nın (18) uçağı 3 Haziran’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda faaliyet gösteren Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekiplerinin analiz ve profil çalışmalarında bu iki kişi dikkat çekti. İki turistin tedirgin halinden şüphelenen sivil polis ekipleri, havalimanı içinde turistleri takibe aldı.

Polisler iki turisti adım adım takip etti, turistleri önce pasaport kontrolünden geçirdi. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada bir şey çıkmadı, fakat şüpheliler arama sırasında tedirgin hallerini sergilemeye devam etti. Kuvvetli şüphenin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler, hastaneye sevk edildi. Şüpheliler suçu kabul etti, Türkiye’ye gelmeden kapsüller içinde uyuşturucu madde yuttuklarını itiraf etti. REKLAM