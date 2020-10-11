Midyenin tavasına ve dolmasına alıştık peki pilakisini hiç denedik mi? İşte tadı damağınızda kalacak bir midye pilaki tarifi... Midye pilaki Nasıl yapılır?

MİDYE PİLAKİ MALZEMELER

300-400 gr midye içi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 adet orta boy soğan

3 adet orta boy domates

3-4 adet kereviz yaprağı

1 diş sarımsak

1 adet yeşilbiber

Tuz,

Karabiber

Kırmızı pul biber

MİDYE PİLAKİ NASIL YAPILIR

Soğanları ve domatesleri soyup küp küp doğrayın. Sarımsak, yeşil biber ve kereviz yapraklarını küçük küçük kıyın.

Zeytinyağını, sarımsak ve soğanı tencereye alın. Biraz tuz ekleyerek soğan pembeleşinceye kadar kavurun.

Domates, biber, kereviz yaprağını tavaya ekleyerek 1 dakika kadar soteleyin.

Son olarak tencereye midyeleri, baharat ve beyaz şarabı ekleyerek 1-2 kez karıştırın.

Tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika kısık ateşte pişirin. (Suyunu çekmesi için 5 dakika kapağı açık olarak pişirmeye devam edebilirsiniz.)

Sıcak ya da soğuk olarak servis yapın.