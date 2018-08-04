Miedz Legnica - Gornik Zabrze maçı istatistikleri

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Miedz Legnica, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Gornik Zabrze takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Miedz Legnica 3 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Gornik Zabrze 2 puanda ve 12. sırada. Miedz Legnica son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Gornik Zabrze, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 537 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Miedz Legnica kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Gornik Zabrze sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Miedz Legnica son hafta oynanan Gornik Zabrze maçında 0-2 kazandı.

Gornik Zabrze ise Stal Mielec maçında 1-2 kazandı.

Miedz Legnica, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Miedz Legnica, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

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