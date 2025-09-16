Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.034,01 %0,31
        DOLAR 41,3036 %-0,05
        EURO 48,8066 %0,42
        GRAM ALTIN 4.910,13 %0,52
        FAİZ 39,77 %-0,33
        GÜMÜŞ GRAM 56,75 %0,07
        BITCOIN 115.489,00 %0,07
        GBP/TRY 56,3323 %0,24
        EUR/USD 1,1809 %0,41
        BRENT 67,33 %-0,16
        ÇEYREK ALTIN 8.028,06 %0,52
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Migros Avrupa'nın en güçlü gıda perakendecisi seçildi - İş-Yaşam Haberleri

        Migros Avrupa'nın en güçlü gıda perakendecisi seçildi

        Migros, Avrupa'nın perakende yayınlarından ESM: European Supermarket Magazine ve Brand Finance iş birliğiyle hazırlanan "Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi-2025" listesinde bu yıl da girdi. Listedeki şirketler arasında en yüksek itibar puanını kazanan Migros, geçtiğimiz sene AAA+ olan endeks derecelendirmesini korudu. Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, "Migros, yaşamın her anında değer odaklı hizmet anlayışıyla sektörde ayrışan bir yapıya sahip. Halkımızın sağlığını ve sosyal yaşamlarını desteklerken hayatlarına hız ve kolaylık katıyor, kalite standartlarımızdan taviz vermeden aile bütçelerine katkı sağlıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 13:50 Güncelleme: 16.09.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Migros Avrupa'nın en güçlü gıda perakendecisi seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Migros, Avrupa’nın en saygın perakende dergilerinden ESM: European Supermarket Magazine ve Brand Finance iş birliğiyle hazırlanan “Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi-2025” listesinde bir kez daha girdi. Listede 2.’liğe yerleşen Migros, 9.8 puanla en yüksek itibar puanına sahip perakendeci oldu. Marka Gücü Endeksi puanını yükseltirken en yüksek not AAA+ aldı.

        Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, “Migros, yaşamın her anında değer odaklı hizmet anlayışıyla sektörde ayrışan bir yapıya sahip. Halkımızın sağlığını ve sosyal yaşamlarını desteklerken hayatlarına hız ve kolaylık katıyor, kalite standartlarımızdan taviz vermeden aile bütçelerine katkı sağlıyoruz. 81 ilde farklı formattaki mağazalarımız ve online kanallarımız, 75 bin çalışanımız, 23.500 iş ortağımız ve milyonlarca müşterimizle çok büyük bir ekosistemiz. Migros One çatısı altında birleşen online kanallarımız, müşterilerimize ihtiyaç duydukları tüm alanlarda hizmet sunmaya odaklandığımız entegre yapımız ve birbirini tamamlayan iştiraklerimizle yepyeni iş kolları yaratıyor, yeni nesil perakendeye öncülük ediyoruz. Müşteri deneyimini artırmak için geliştirdiğimiz teknolojileri tüm iş yapış biçimlerimize entegre ediyoruz. Bu sayede artık yalnızca bir perakende şirketi değil, güçlü bir perakende teknoloji şirketi olarak konumlanıyoruz. Ulaştığımız bu uluslararası başarı, attığımız doğru adımları bir kez daha teyit ediyor” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!
        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil