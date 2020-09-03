Migros saat kaça kadar açık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Migros saat kaça kadar açık? Migros çalışma saatleri nedir?

Hızlı ilerleyen yaşamımız içerisinde tüketim alışkanlarının her geçen gün farklılaştığı ve ihtiyaçların her gün arttığı son günlerde insanların vazgeçemedikleri tüketim alışkanlıkları arasında en başta gıda tüketimi yer alıyor. Migros'un çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sıklıkla merak edilerek araştırılıyor. Peki, Migros saat kaçta açılıyor? Migros saat kaçta kapanıyor? İşte Migros2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler...

Migros saat kaça kadar açık

Vatandaşlar Migros saat kaçta açılıyor? Sorusuna yanıt arıyorlar. Gün içerisinde alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için işte Migros çalışma saatleri...

Migros Çalışma Saatleri Nedir?

Migros hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 09:00 ile 21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Migros Çalışma Saatleri Nedir?

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Migros saat 10:00'da açılıyor, akşam 20:00'de kapanıyor.

Migros Öğle Saati Açık mı?

Migros öğlen arasında da ara vermeksizin hizmet vermeye devam etmektedir. personel nöbetleşerek yemek yeme işlemini gerçekleştirmektedir.

Migros Hafta Sonu Açık mı?

Migros hafta içi olduğu gibi hafta sonu da sabah 09:00 ile 21:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

Migros Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Migros’un bütün şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir. Ancak dini ve resmi bayram tatillerinde çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir.

Migros İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: Migros Ticaret A.Ş

Sorumlu Kişi: Migros Ticaret A.Ş üst yönetimi

Migros Genel Müdürlük: Atatürk Mah Turgut Özal Bulvarı No No:7, 34758 Ataşehir/İstanbul

Migros Genel Müdürlük Telefonu: 0850 310 11 70

Migros Genel Müdürlük Faks Numarası: 0850 310 11 99

Migros Çağrı Merkezi Numarası: 444 10 44

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Noter çalışma saatleri! Noterler saat kaça kadar açık?
GÜNDEMNoter çalışma saatleri!
Muhtarlık saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Muhtarlık çalışma saatleri 2020
GÜNDEMMuhtarlık çalışma saatleri 2020
Son dakika haberi Diyanet: Şeref yoksunu ellerle mücadele hepimizin görevi
GÜNDEMDiyanet: Şeref yoksunu ellerle mücadele hepimizin ...
Son dakika haberi MEB Açıkladı: İl emri bekleyen öğretmenler...
GÜNDEMMEB Açıkladı: İl emri bekleyen öğretmenler...
'Dünyanın en saçma binası' içim flaş karar çıktı!
GÜNDEM'Dünyanın en saçma binası' için flaş karar!
Koronaya davetiye çıkardılar!
GÜNDEMKoronaya davetiye çıkardılar!
SON DAKİKA HABER! RTÜK'TEN Netflix'e 'Minnoşlar' uyarısı!
GÜNDEMRTÜK'ten Netflix'e uyarı! "Film kaldırılsın"
NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX hakkında detaylar
GÜNDEMNAVTEX nedir?
Son dakika haberler... Tarihi camideki iki ayıp kaldırıldı
GÜNDEMTarihi camideki iki ayıp kaldırıldı
Tarihi Kapalıçarşı’da yılan paniği!
GÜNDEMTarihi Kapalıçarşı’da yılan paniği!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X