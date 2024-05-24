Migros'tan 3 ayda 1.3 milyar TL net kâr

Migros 2024 yılı ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre Migros'un konsolide satışları 2024 yılının ilk üç ayında reel olarak yıllık yüzde 12 artarak 52,4 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin online satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı (tütün ve alkol ürünleri hariç) 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 19.5'e yükseldi. Migros, 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 1.2 marj ile 653 milyon TL konsolide FAVÖK ve yüzde 2.4 marjla 1.3 milyar TL net kâr elde etti.

Şirketin toplam özkaynakları, Mart 2024 sonu itibarıyla yıllık yüzde 26 reel artışla 42,8 milyar TL'ye ulaştı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Migros, 1.25 milyar TL tutarında kâr payı dağıtımına 27 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak.

REKLAM "NAKİT YARATMAYA DEVAM ETTİK" Şirketin 2024 yılının ilk çeyreğindeki operasyonel performansını değerlendiren Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort şu ifadeleri kullandı: "Şirketimizin yılın ilk çeyreğindeki performansı zorlu ekonomik koşullara karşı dayanıklılığımızı ortaya koydu. Başta asgari ücret artışı kaynaklı yükselen personel maliyetleri olmak üzere operasyonel giderler üzerindeki enflasyonist baskılara rağmen, 2024 yılının ilk çeyreğinde nakit yaratmaya devam ettik. Müşterilerimizin bütçelerine destek olmakta kararlıyız. Artan operasyonel giderler, rekabetçi fiyatlandırma ve aktif pazarlama faaliyetlerimizin katkısı ile hem fiziki mağazalardaki hem de online satış kanallarındaki güçlü satış performansı ile kısmen dengelenmiştir. Maliyet baskılarına rağmen, uygulamakta olduğumuz çeşitli tasarruf tedbirleri sayesinde 2024 yılı hedeflerimize ulaşma yolunda ilerliyoruz."

1.8 MİLYAR TL YATIRIM Firma tarafından paylaşılan verilere göre Migros, 2024 yılının ilk çeyreğinde 73 mağaza açtı. Toplam mağaza sayısı 31 Mart 2024 itibarıyla 3.387'ye ulaştı. Nisan ayında da 48 mağazanın açılışı gerçekleşti. Ayrıca sürdürülebilir enerji projeleri, teknolojik altyapı ve özellikle lojistik yatırımlarına devam edildi. İlk çeyrekte üç yeni dağıtım merkezi açıldı. Migros, 2024 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 1.8 milyar TL yatırım yaptı. 2024 BEKLENTİLERİ Migros bunun yanında, 2024 yılı beklentilerini korudu. Migros, 2024 yılı için, TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi hariç yıllık +%70 mertebesinde, TMS 29 etkisi dahil bakıldığında ise yüksek tek haneli reel büyüme öngörüyor. TMS 29 etkisi hariç konsolide FAVÖK marjı 2024 yılı için %7,5-8,0 olarak bekleniyor.