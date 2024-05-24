Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.737,52 %-0,51
        DOLAR 32,2481 %0,19
        EURO 34,9548 %0,21
        GRAM ALTIN 2.426,13 %0,67
        FAİZ 42,01 %-0,62
        GÜMÜŞ GRAM 31,72 %1,67
        BITCOIN 67.376,00 %-0,56
        GBP/TRY 41,0336 %0,17
        EUR/USD 1,0839 %0,22
        BRENT 80,81 %-0,64
        ÇEYREK ALTIN 3.966,23 %0,66
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Migros'tan 3 ayda 1.3 milyar TL net kâr - İş-Yaşam Haberleri

        Migros'tan 3 ayda 1.3 milyar TL net kâr

        Migros 2024'ün ilk üç ayında 1.3 milyar TL net kâr elde etti. Sonuçları değerlendiren Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort "Başta asgari ücret artışı kaynaklı yükselen personel maliyetleri olmak üzere operasyonel giderler üzerindeki enflasyonist baskılara rağmen, 2024 yılının ilk çeyreğinde nakit yaratmaya devam ettik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Migros'tan 3 ayda 1.3 milyar TL net kâr
        ABONE OL
        ABONE OL

        Migros 2024 yılı ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre Migros'un konsolide satışları 2024 yılının ilk üç ayında reel olarak yıllık yüzde 12 artarak 52,4 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin online satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı (tütün ve alkol ürünleri hariç) 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 19.5'e yükseldi. Migros, 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 1.2 marj ile 653 milyon TL konsolide FAVÖK ve yüzde 2.4 marjla 1.3 milyar TL net kâr elde etti.

        Şirketin toplam özkaynakları, Mart 2024 sonu itibarıyla yıllık yüzde 26 reel artışla 42,8 milyar TL'ye ulaştı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Migros, 1.25 milyar TL tutarında kâr payı dağıtımına 27 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak.

        REKLAM

        "NAKİT YARATMAYA DEVAM ETTİK"

        Şirketin 2024 yılının ilk çeyreğindeki operasyonel performansını değerlendiren Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort şu ifadeleri kullandı:

        "Şirketimizin yılın ilk çeyreğindeki performansı zorlu ekonomik koşullara karşı dayanıklılığımızı ortaya koydu. Başta asgari ücret artışı kaynaklı yükselen personel maliyetleri olmak üzere operasyonel giderler üzerindeki enflasyonist baskılara rağmen, 2024 yılının ilk çeyreğinde nakit yaratmaya devam ettik. Müşterilerimizin bütçelerine destek olmakta kararlıyız.

        Artan operasyonel giderler, rekabetçi fiyatlandırma ve aktif pazarlama faaliyetlerimizin katkısı ile hem fiziki mağazalardaki hem de online satış kanallarındaki güçlü satış performansı ile kısmen dengelenmiştir. Maliyet baskılarına rağmen, uygulamakta olduğumuz çeşitli tasarruf tedbirleri sayesinde 2024 yılı hedeflerimize ulaşma yolunda ilerliyoruz."

        1.8 MİLYAR TL YATIRIM

        Firma tarafından paylaşılan verilere göre Migros, 2024 yılının ilk çeyreğinde 73 mağaza açtı. Toplam mağaza sayısı 31 Mart 2024 itibarıyla 3.387'ye ulaştı. Nisan ayında da 48 mağazanın açılışı gerçekleşti. Ayrıca sürdürülebilir enerji projeleri, teknolojik altyapı ve özellikle lojistik yatırımlarına devam edildi. İlk çeyrekte üç yeni dağıtım merkezi açıldı. Migros, 2024 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 1.8 milyar TL yatırım yaptı.

        2024 BEKLENTİLERİ

        Migros bunun yanında, 2024 yılı beklentilerini korudu. Migros, 2024 yılı için, TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi hariç yıllık +%70 mertebesinde, TMS 29 etkisi dahil bakıldığında ise yüksek tek haneli reel büyüme öngörüyor. TMS 29 etkisi hariç konsolide FAVÖK marjı 2024 yılı için %7,5-8,0 olarak bekleniyor.

        Migros'un 2024 yılı için yukarıda sunulan satış büyümesi beklentisinin, Şirketin yıl içindeki performansına göre yukarı yönlü revize edilmesi ihtimali artmaktadır. Ayrıca, Migros'un 2024 yılında +250 yeni mağaza açması ve TMS 29 etkisi hariç yaklaşık 8,5 milyar TL yatırım yapması planlanıyor. 2024 yılında 10.000 yeni çalışan daha istihdam etmesi hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı