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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan, Inter ve Juventus'tan Serie A için flaş talep! - Futbol Haberleri

        Milan, Inter ve Juventus'tan Serie A için flaş talep!

        İtalya Serie A'nın dev kulüpleri Milan, Inter ve Juventus, ligdeki takım sayısının 20'den 18'e düşürülmesini talep etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 12:56 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:56
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        Milan, Inter ve Juve'den flaş talep!
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        Avrupa'nın en büyük 5 liginden biri olan İtalya Serie A'nın dev kulüpleri Milan, Inter ve Juventus, ligdeki takım sayısının düşürülmesini istiyor.

        20 YERİNE 18 TAKIM ÖNERİSİ

        İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile görüşen 3 büyük kulüp, 20 takımlı ligin 18 takımla devam etmesi yönünde taleplerini iletti.

        İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Inter CEO'su Giuseppe Marotta, Juventus CEO'su Maurizo Scavanvino ve Milan Başkanı Paolo Scaroni'nin katıldığı görüntülü toplantıda net bir kararın çıkmadığı belirtildi.

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