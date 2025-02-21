Milan Skriniar: İstediğimizi aldık

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu play-off'unda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.

Sarı-Lacivertliler'in deneyimli stoperi Milan Skriniar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZ İSTEDİĞİMİZİ ELDE ETTİK"

Tur atladıkları için mutlu olduğunu söyleyen Skriniar, "Zor bir maç olacağını biliyorduk, bunu bekliyorduk. Rakibimizin önde basmak, oyunu güçlü oynama dışında yapacak bir şeyi yoktu ilk maçtan dolayı. Biz istediğimizi elde ettik. Mutluyuz tur atladığımız için. Gerçekten önemliydi bizler adına bu tur. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"DAHA İYİ OLACAĞIM"

Skriniar, açıklamasının devamında "Hep net oynamaya çalıştım. Kendimi geliştiriyorum. Günbegün daha iyi olacağım. Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum, kendimi tanıyorum. Takımın performansı, bireysel performanstan daha önemli." ifadelerini kullandı.