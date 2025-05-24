Milas'ta toprak havuzlarda üretim başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde toprak havuzlarda sürdürülen akuakültür faaliyetleri yeni bir türle daha çeşitleniyor. Etinin yanı sıra yüksek ticari değere sahip havyarıyla da bilinen Mersin balığı (Acipenser gueldenstaedtii), deniz balıkları yetiştiriciliğine dahil edildi.

Yetkililer, bu özel türün üretim sürecinde büyüme performansının ve su kalitesi parametrelerinin düzenli olarak takip edildiğini belirtti.

Özellikle havyar üretimiyle dünya genelinde büyük bir pazara sahip olan Mersin balığının, bölge ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni türlerin yetiştiriciliğe kazandırılması yönündeki araştırma ve geliştirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan yetkililer, Milas'ın akuakültürde önemli bir üretim merkezi haline gelmeye devam ettiğini ifade etti.