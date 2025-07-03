Mili para atletlerden Çekya'da iki madalya
Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin Çekya'daki 9. ve son ayağında yarışan Esra Bayrak altın, Fatma Damla Altın ise gümüş madalya kazandı.
Milli sporcu Esra Bayrak, Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin Çekya'daki 9. ve son ayağında altın madalya kazanırken, Fatma Damla Altın ise gümüş madalyaya ulaştı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen organizasyonun ilk günü sona erdi.
Kadınlar uzun atlama disiplininde mücadele eden sporculardan Esra, 5,68 metreyle birinci, Fatma Damla ise 5,64 metreyle 2'nci oldu.