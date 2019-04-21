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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Millet bahçelerini balık tüketiminin merkezi haline getirmek istiyoruz. Millet bahçelerinde en az bir balık ekmek büfesi olsun istiyoruz" dedi.

AA