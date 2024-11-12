Milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? A Milli futbol takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Milli maçlar nedeni ile Süper Lig'e ise ara verilecek. Bu kapsamda futbolseverler lige ne kadar ara verileceğini araştırıyor. Peki, milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Habertürk Giriş: 12.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:03 facebook

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