Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2024-2025 Süper Lig'de milli ara tarihleri

        Milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

        A Milli futbol takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Milli maçlar nedeni ile Süper Lig'e ise ara verilecek. Bu kapsamda futbolseverler lige ne kadar ara verileceğini araştırıyor. Peki, milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli ara ne zaman başlıyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının bitimiyle milli ara sürecine girildi. Bu kapsamda ay yıldızlılar, 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak. 19 Kasım'daki 6. maçta ise deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak. Peki, milli ara kaç gün sürecek? İşte, Süper Lig ve milli ara tarihleri...

        MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Süper Lig'e, Uluslar Ligi maçları sebebiyle ara verilecek. Milli ara 11 Kasım 2024 tarihinde başlarken 22 Kasım tarihinde sona erecek.

        Süper Lig'de haftanın açılış maçı 23 Kasım Cumartesi günü Eyüpspor ile Rizespor arasında oynanacak.

        REKLAM

        Süper Lig'in yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Lig 1 gibi dünyanın en çok takip edilen liglerinde de milli ara sebebiyle maçlar oynanmayacak.

        23 Kasım 2024 Cumartesi

        13:30 Eyüpspor - Rizespor

        16:00 Gaziantep FK - Başakşehir

        16:00 Kayserispor - Fenerbahçe

        19:00 Bodrumspor - Galatasaray

        24 Kasım 2024 Pazar

        13:30 Sivasspor - Kasımpaşa

        16:00 Samsunspor - Alanyaspor

        16:00 Konyaspor - Hatayspor

        19:00 Beşiktaş - Göztepe

        25 Kasım 2024 Pazartesi

        20:00 Trabzonspor - Adana Demirspor

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Geçen sezonu arattı!
        Geçen sezonu arattı!
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş