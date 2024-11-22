TÜRKİYE MACARİSTAN'A KARŞI OYNADIĞI MAÇLARDA ÜSTÜN

Türkiye ile Macaristan, daha önce 9'u resmi 15 müsabakada karşı karşıya geldi. Milliler, 15 karşılaşmanın 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini ise 1973 yılında 80-62'lik skorla aldı.

Öte yandan, A Milli Basketbol Takımı ile Macaristan 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

Milliler, en son 12 Haziran 1999 yılında Macaristan ile hazırlık maçında karşılaşmış ve müsabakayı 78-72'lik skorla kazanmıştı.