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        Milli boksör Samet Gümüş Avrupa şampiyonu!

        Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51 kiloda Samet Gümüş, finalde Macaristan'dan Atila Bernarth'ı yenerek altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 18:55 Güncelleme: 28.04.2024 - 18:59
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        Samet Gümüş'ten altın madalya!
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        Samet Gümüş, erkekler 51 kiloda mücadele ettiği Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında finale çıkmayı başaran 22 yaşındaki Samet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda, Macar Atila Bernath ile altın madalya mücadelesi verdi.

        Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmayı daha önce garantileyen Samet, 3 raunt sonunda 5 hakemin 4'ünden daha yüksek puan alarak şampiyonluğa ulaştı.

        Türkiye böylece 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

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