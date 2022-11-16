Milli eğitim müdürleri ile görüştü 0:00 / 0:00

DHA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 19 Kasım'daki 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' öncesi son değerlendirmeleri yapmak üzere 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 'Zoom' uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıda il milli eğitim müdürleriyle bir araya gelen Bakan Özer, sınav süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda milli eğitim müdürlerine illerinde herhangi bir problem olup olmadığını soran Bakan Özer, "Çok önemli süreçleri birlikte yönettik. Bu sınav sürecinde de cumartesi günü, her sınavda olduğu gibi, Sınav Koordinasyon Merkezi'nde sınavın koordinasyonuyla ilgileneceğim" dedi.

Bakan Özer, sınav kitapçıklarının tüm illere sorunsuz ulaştırıldığını belirterek, "Baskı ve sevk sürecinde herhangi bir problem yaşamıyoruz. Sınava ilişkin hiçbir eksiğimiz yok. Sınav kitapçıklarını da 81 ilimizdeki sınav merkezlerine ulaştırdık. Öğretmenlerimizin şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sınava girecek tüm öğretmemelerimize şimdiden başarılarılar dilerken bu sürecin eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Toplantıya Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Murat İlikhan, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk de katıldı.

70 BİN ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 19 Kasım'da yapılacak 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' için başvuran öğretmenlerden 70 bin kişi görevlendirildi. 19 Kasım 2022'de saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' 81 ilde, 1489 okulda olmak üzere toplam 28 bin 650 salonda yapılacak.

Sınavda 5'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi, 150 dakika olacak. Giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar, saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak. Sınavın değerlendirilmesi, 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de açıklanacak.