Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da öğretmene yönelik saldırıyı kınadı - Güncel haberler

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da öğretmene yönelik saldırıyı kınadı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir okulda öğretmene yönelik fiziki saldırıyı kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:47 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tekin, öğretmene yönelik saldırıyı kınadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir okulda öğretmene yönelik fiziki saldırıyı kınadı.

        Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyı kınıyor, olayla ilgili soruşturma başlatılmasını eğitim ailesi olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerinde çalıştığımız ÖMK (Öğretmenlik Meslek Kanunu) ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atmaya devam ederek adaletin tecelli etmesi ve şiddetin son bulması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        ABD'den Rus filosuna karşı savaş gemisi
        ABD'den Rus filosuna karşı savaş gemisi
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Sahnedeki zor anları
        Sahnedeki zor anları
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"