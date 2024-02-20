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        Haberler Spor Diğer Halter Milli halterci Fatmagül Çevik'ten Avrupa'da 2 bronz madalya - Diğer Haberleri

        Milli halterci Fatmagül Çevik'ten Avrupa'da 2 bronz madalya

        Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda Fatmagül Çevik, silkmede 131 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazanırken, toplamda da 238 kiloyla Avrupa üçüncüsü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:11
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        Fatmagül Çevik'ten 2 bronz
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        Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın dokuzuncu ve son gününde Fatmagül Çevik, madalya mücadelesine çıktı.

        Silkmede 131 kilo kaldırarak Avrupa üçüncülüğü elde eden milli sporcu, toplamda da 238 kiloya ulaştı ve ikinci bronz madalyasını kazandı.

        Şampiyonada silkmede 151 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan Büyük Britanyalı Emily Campbell, toplamda da 263 kiloyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

        Silkmede 140 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi olan Gürcü halterci Anastasiia Hotfrid, toplamda da 257 kiloyla yine ikinci oldu.

        Milli halterciler, 10'ar erkek ve kadın 20 sporcuyla katıldıkları Avrupa Halter Şampiyonası'nı 5'i altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalyayla tamamladı.

        Avrupa Halter Şampiyonası bugünkü müsabakalarla sona erdi.

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