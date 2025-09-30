Milli kanocu Cemre Güzel'den gümüş madalya!
Milli kanocu Cemre Güzel, Gürcistan'da düzenlenen 2025 Batum Uluslararası Regatta Süper Sprint'te gümüş madalyanın sahibi oldu.
Giriş: 30.09.2025 - 13:50 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:50
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Batum kentinde gerçekleştirilen ve 25 ülkeden 90 sporcunun katıldığı organizasyonda ay-yıldızlı kadın kanoculardan Cemre Güzel, ikincilik elde etti.
Gürcistan'da yarışan milli sporculardan Onur Mete Ergül, B finalinde birinci olurken Bedirhan Hanoğlu ise organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.
