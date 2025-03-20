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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ CANLI İZLE KANALI | Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda?

        Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda?

        Milli maç fikstürü - programı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, Macaristan'ı mağlup ederek Budapeşte'de oynanacak rövanş öncesi avantajı kapmak istiyor. Milli Takım'da Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, milli maç canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:53
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        1

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçına çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, RAMS Park'ta Macaristan ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. A Ligi'ne yükselebilmek için Macaristan engelini geçmek isteyen Montello'nun öğrencileri, ilk maçta farklı bir skorla mücadeleyi kazanmak ve rövanş öncesinde işi bitirmek istiyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte, kritik mücadeleye ilişkin ayrıntılar...

        2

        TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Macaristan maçı, 20 Mart 2025 Perşembe günü yani bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

        Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.

        3

        TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Türkiye - Macaristan maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        HEDEF A LİGİ

        Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

        Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.

        5

        ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL CEZALI

        Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

        İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.

        6

        ÜÇ OYUNCU İLK KEZ ADAY KADRODA

        A Milli Takım aday kadrosunda üç oyuncu ilk kez yer buldu.

        Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

        7

        A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU

        A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadroya dahil ettiği isimler şunlar:

        Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

        Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

        Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

        8

        MUHTEMEL 11'LER

        TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Emirhan Topçu (Samet Akaydin), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

        MACARİSTAN: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Nego, Schafer, Nikitscher, Nagy, Szoboszlai, Sallai, Varga.

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