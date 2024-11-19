Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
Milli maç fikstürü - programı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, Karadağ'ı mağlup etmesi halinde diğer maçların sonucuna bakmadan A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Millilerimiz, grupta 11 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Zirve için yarıştığımız Galler'in ise 9 puanı bulunuyor. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, milli maç canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde son maçına çıkıyor. A Ligi'ne yükselmek isteyen Ay-Yıldızlılar, Karadağ karşısında sahaya çıkacak. Grupta 11 puanla liderlik koltuğunda oturan Montello'nun öğrencileri, deplasmanda 3 puan arıyor. Henüz hiç galibiyeti bulunmayan ve 0 puan ile sonuncu olan Karadağ ise turnuvadaki ilk ve tek galibiyetini almak istiyor. İki takım arasında Samsun'da oynanan maçı A Milli Takım, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanmıştı. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte, kritik mücadeleye ilişkin ayrıntılar...
KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Karadağ - Türkiye maçı 19 Kasım 2024 Salı günü yani bu akşam saat 22.45'te başlayacak.
Mücadelede İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Wolfensberger olacak.
KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Niksic Şehir Stadı’nda oynanacak Karadağ - Türkiye milli maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
HEDEF A LİGİ
Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor.
9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor.
Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor.
Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak.
Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak.
Galler ile iki maçta da berabere kalan ay-yıldızlı ekibin genel averajı, Galler'den 3 gol fazla durumda.
CENTİLMENLİK PUANI
Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek.
Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.
Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. Türkiye, beşinci maçında ise Kayseri'de Galler karşısında sahadan golsüz berabere ayrıldı.
Karadağ ise sırasıyla, İzlanda'ya 2-0, Galler'e 2-1, Türkiye'ye 1-0, Galler'e 1-0 ve İzlanda'ya 2-0 mağlup oldu.
Gruptaki Galler-İzlanda maçı da yarın TSİ 22.45'te başlayacak.
MİLLİ TAKIMDA SON DURUM
Ay-yıldızlı ekipte cezası sona eren Kenan Yıldız bu maçta forma giyebilecek. Cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise bu maçta takımdaki yerini alamayacak.
Milli takımda, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ile sonradan kadroya davet edilen Eren Dinkci sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı ise aday kadroya dahil edildi.
Galler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Eren Elmalı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.
TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın Karadağ maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma), Gökhan Sazdağı (Kayserispor)
Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu, Cihan Çanak (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)