Türkiye - Gürcistan maçı canlı takip ekranı... Türkiye - Gürcistan maçı için nefesler tutuldu. Ay-yıldızlılar, E Grubu'nda 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de oynanacak zorlu mücadelede Gürcistan karşısında galip gelerek grubunu ilk ikinin içinde tamamlamak istiyor. Hatırlanacağı gibi E Grubu ilk maçında Gürcistan'da oynanan mücadeleyi milli takım 3-2 kazanmayı başarmıştı. Peki, "Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte milli maç canlı yayın izle sayfası...