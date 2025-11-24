Habertürk
        Milli maç tarihi: 2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Milli maç tarihi: 2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye - Romanya maçı ne zaman?

        FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda nefesler tutuldu. Play-off kura çekiminin ardından A Milli Futbol Takımımızın ilk rakibi belli oldu. Zürih'te gerçekleşen kura töreni, Türkiye'nin final yürüyüşündeki kritik eşleşmesini de netleştirdi. İlk maçı kendi sahasında oynayacak olan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası biletine bir adım daha yaklaşmak için Romanya karşısında galibiyet arayacak. Futbolseverler ise "Türkiye–Romanya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

        Giriş: 24.11.2025 - 20:42 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:42
        A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası umutlarını yeniden yeşertecek play-off etabına hazırlanıyor. Kura çekiminin ardından Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi Romanya olurken, tek maç üzerinden oynanacak kritik karşılaşmanın tarihi ve saati gündemdeki yerini aldı. Peki, Türkiye–Romanya play-off maçı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

        TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI YAYIN BİLGİSİ AÇIKLANDI

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu. Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.

        DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

        İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek

        Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk

        Türkiye - Romanya / Slovakya - Kosova

        Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda

