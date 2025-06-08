Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Meksika - Türkiye milli maç hangi kanalda?
Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırılmaya başlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup etti. Bu galibiyet, milli takımın istikrarlı çıkışını ortaya koydu. Son 8 maçta yalnızca 1 mağlubiyet yaşayan Bizim Çocuklar, 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ay-yıldızlılar, ikinci hazırlık maçında ise Meksika ile karşı karşıya gelecek. Peki, Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Meksika - Türkiye milli maç hangi kanalda? İşte, milli maç canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...
A Milli Futbol Takımı’nın ikinci hazırlık maçı için heyecan dorukta. Ay-Yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında ikinci özel maçını Meksika ile oynayacak. İlk hazırlık maçında ABD’yi 2-1 mağlup etmeyi başaran Montella'nın öğrencileri, Meksika karşısına da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken milli takımda gözler Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü gibi yıldızlarda olacak. Peki, Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Meksika - Türkiye milli maç hangi kanalda? İşte, milli maç canlı izle kanalı, saati ve kritik mücadeleye ilişkin ayrıntılar...
MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci özel maçta, 2026 Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika ile karşılaşacak.
Meksika - Türkiye maçı, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü yapılacak.
Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, gece yarısı saat 04.00’te başlayacak.
MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Meksika - Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MİLLİLER E GRUBU’NDA YER ALACAK
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Milli Takım, E Grubu’nda mücadele edecek. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 4 takımlı gruplarda Eylül 2025'te, 5 takımlı gruplarda ise Mart 2025'te başlayacak.
Montella yönetimindeki ay-yıldızlıların rakipleri ise İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan oldu. A Milli Takım, elemelerde ilk maçına 4 Eylül’de Gürcistan karşısında oynarken ikinci mücadelesine ise İspanya karşısında 7 Eylül’de çıkacak.
DÜNYA KUPASI HAZİRAN’DA DÜZENLENECEK
2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.
Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.
2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.
A MİLLİ TAKIM KADROSU
Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
KALECİLER
Altay Bayındır-Manchester United
Berke Özer-ikas Eyüpspor
Muhammed Şengezer-RAMS Başakşehir FK
Uğurcan Çakır-Trabzonspor (sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı)
DEFANS
Çağlar Söyüncü-Fenerbahçe
Eren Elmalı-Galatasaray
Merih Demiral-Al-Ahli Saudi FC
Mert Müldür-Fenerbahçe
Mustafa Eskihellaç-Trabzonspor
Samet Akaydin-Çaykur Rizespor
Yasin Özcan-Kasımpaşa
Yusuf Akçiçek-Fenerbahçe
Zeki Çelik-AS Roma
ORTA SAHA
Demir Ege Tıknaz-Rio Ave FC
Hakan Çalhanoğlu-FC Internazionale Milano (sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı)
İsmail Yüksek-Fenerbahçe
Kaan Ayhan-Galatasaray
Okay Yokuşlu-Trabzonspor
Orkun Kökçü-SL Benfica
Salih Özcan-Borussia Dortmund (sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı)
FORVET
Ahmed Kutucu-Galatasaray
Arda Güler-Real Madrid
Barış Alper Yılmaz-Galatasaray
Can Uzun-Eintracht Frankfurt
Deniz Gül-Porto
İrfan Can Kahveci-Fenerbahçe A.Ş.
Kenan Yıldız-Juventus-
Kerem Aktürkoğlu-Benfica
Mustafa Hekimoğlu-Beşiktaş (sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı)
Oğuz Aydın-Fenerbahçe