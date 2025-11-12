Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla turnuvaya damga vuran ay-yıldızlılar, 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Türkiye, Bulgaristan karşısında alacağı puan ve puanlarla grubu 2. sırada tamamlamayı garantileyecek. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Türkiye-Bulgaristan maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, bilet satışa çıktı mı? Milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...
Türkiye-Bulgaristan maçı için nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımı, hatırlanacağı gibi 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında karşılaştığı Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Milli takım, turnuvada oynadığı son maçta Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek grubu ilk iki sıranın içinde bitirmek adına önemli bir avantaj elde etti. Peki, "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar? Milli maç hangi kanalda?" İşte Türkiye-Bulgaristan maçı tarihi ve saati...
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 5. haftasında Bulgaristan ile Bursa'da oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira
Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira
Batı alt köşe bloklar: 1750 lira
Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira
Doğu üst orta bloklar: 1500 lira
Batı üst köşe bloklar: 1250 lira
Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira
Kuzey kale arkası: 900 lira
Güney kale arkası: 900 lira
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
15 KASIM
20:00 Türkiye - Bulgaristan
18 KASIM
22:45 İspanya - Türkiye