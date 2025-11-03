Milli maç için geri sayım! Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Grubunda iddiasını sürdürmek isteyen ay-yıldızlı ekip, sıradaki karşılaşmasında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Gürcistan galibiyetiyle moral bulan milliler, taraftarının desteğiyle galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İşte ayrıntılar...
Dünya Kupası yolunda heyecan yeniden yükseliyor. Türkiye, Avrupa Elemeleri E Grubu’nda bir sonraki maçında Bulgaristan’ı ağırlayacak. Gürcistan karşısında elde ettiği 4-1’lik net galibiyetle avantaj yakalayan A Milli Takım, bu karşılaşmadan da üç puanla ayrılarak grup liderliği yarışında önemli bir adım atmak istiyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor? İşte detaylar...
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.