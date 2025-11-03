Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Milli maç tarihi ve saati: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Milli maç için geri sayım! Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman?

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Grubunda iddiasını sürdürmek isteyen ay-yıldızlı ekip, sıradaki karşılaşmasında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Gürcistan galibiyetiyle moral bulan milliler, taraftarının desteğiyle galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 22:38 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünya Kupası yolunda heyecan yeniden yükseliyor. Türkiye, Avrupa Elemeleri E Grubu’nda bir sonraki maçında Bulgaristan’ı ağırlayacak. Gürcistan karşısında elde ettiği 4-1’lik net galibiyetle avantaj yakalayan A Milli Takım, bu karşılaşmadan da üç puanla ayrılarak grup liderliği yarışında önemli bir adım atmak istiyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor? İşte detaylar...

        2

        TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 saat 20.00'de oynanacak.

        3

        TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

        15 KASIM

        20:00 Türkiye - Bulgaristan

        18 KASIM

        22:45 İspanya - Türkiye

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        Ordu'da taş ocağında göçük!