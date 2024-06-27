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        Milli maçı izlerken parmağı koptu

        Zonguldak'ta 56 yaşındaki İ.Y.'nin parmağı, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçı izlerken oturduğu piknik sandalyesine sıkıştı. İ.Y.'nin can havliyle kurtarmaya çalıştığı parmağı koptu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:32 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:48
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        Milli maçı izlerken parmağı koptu
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        Türkiye, dün Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Türkiye'de vatandaşlar da maçı büyük heyecanla izledi.

        56 yaşındaki İ.Y. de milli maçı izlemek için merdivenlere piknik sandalyesini koydu. İHA'nın haberine göre, İ.Y.'nin parmağı kayan sandalyenin arasına sıkıştı. Sandalyeden parmağını çıkarmaya çalışan İ.Y.'nin parmağı koptu. Kanlar içinde kalan İ.Y. kopan parmağını alıp acılar içinde yardım istedi.

        İ.Y.'nin yardım çığlıklarını duyan polis ekipleri yaralı adamı ve ailesini polis aracına bindirerek Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.

        Hastanede ilk müdahalesi yapılan İ.Y., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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        #a milli takım
        #Avrupa Şampiyonası
        #ZONGULDAK
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