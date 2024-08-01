Milli okçu Elif Berra Gökkır son 16'da!
Olimpiyat Oyunları'nda 17 yaşındaki milli okçumuz Elif Berra Gökkır, kadınlar bireysel son 32 turunda İran'dan Mobina Fallah'ı 6-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Berra Elif Gökkır, üçüncü tura çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Berra Elif Gökkır, klasik yay ilk turda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl ile karşılaştı.
Rakibi 29-27, 27-22, 27-25'lik setler sonucunda 6-0 mağlup eden milli okçu, adını son 32 turuna yazdırdı.
Ardından İranlı Mobina Fallah ile karşı karşıya gelen 17 yaşındaki milli okçumuz Elif Berra Gökkır, Mobina Fallah'ı 6-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.