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        Haberler Spor Diğer Milli para atletlerden İtalya'da 11 madalya - Diğer Haberleri

        Milli para atletlerden İtalya'da 11 madalya

        Milli para atletler, İtalya Grand Prixsi'nde 11 madalya elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 18:28 Güncelleme: 24.03.2024 - 18:28
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        Milli para atletlerden İtalya'da 11 madalya
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        Para Atletizm İtalya Grand Prix'sinde mücadele eden Türk sporcular 5'i altın, 11 madalya kazandı.

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun (GESF) açıklamasına göre Jesolo kasabasında düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 10 sporcu temsil etti.

        Milli para atletler, yarışmaları 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

        Açıklamada, GESF Başkanı Ayhan Yıldırım'ın "Kalabalık bir ekiple burada güzel sonuçlar elde ettik. Sporcularımızın hepsi ile ayrı ayrı gurur duyuyorum. Para atletizmde yılın üçüncü organizasyonu ve biz her gün kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerine de yer verildi.

        Organizasyonda madalya alan Türk sporcular şöyle:

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        Altın

        T12 100 metre: Serkan Yıldırım

        T12 400 metre: Serkan Yıldırım

        T11 1500 metre: Merve Nur Çağıran

        T13 1500 metre: Mikail Al

        T13 5000 metre: Mikail Al

        Gümüş

        T12 400 metre: Oğuz Akbulut

        F11 Disk atma: Büşra Nur Tırıklı

        F12 Gülle atma: Serap Demirkapu

        Bronz

        T12 100 metre: Ali Enes Kaya

        T12 Uzun atlama: Emine Avşar

        F12 Cirit atma: Serap Demirkapu

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